Барнаул, 5 июля, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Видимо, споры вокруг ЕГЭ будут продолжаться ровно до тех пор, пока ЕГЭ в России существует. На этот раз скандал произошел в Барнауле, где отличница, медалистка, победительница регионального этапа всероссийского конкурса по литературе, провалила ЕГЭ именно по этому предмету, в котором особенно сильна. Ситуацию обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

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Мама выпускницы напоминает о том, что изначально подобная система проверка знаний была разработана в США с целью контролировать образовательный уровень детей с отклонениями в развитии. По ее мнению, чтобы написать сочинение на ЕГЭ, применять нужно не творческое мышление, а поверхностный анализ текста и примитивное мышление. Одним словом, «надо постараться как-то отупеть», говорит мать девочки. С ее словами примечательным образом соотносится комментарий краевого министерства образования, где сказали, что да, результаты на олимпиаде и на ЕГЭ могут отличаться, потому что задачи у этих двух систем разные: задачи олимпиады требуют «нестандартного мышления, наличия логики и воображения, в то время как на ЕГЭ», видимо, требуется совсем другое, а точнее, как сказали в министерстве, «системные знания по всему курсу».

И хотя мнения комментаторов, как обычно бывает при любом обсуждении ЕГЭ, свелись к обсуждению его плюсов и минусов, нельзя не отметить мнение, пытающееся оценить ЕГЭ взвешенно. Но при таком подходе, предполагающем как плюсы, так и минусы, подразумевается, что-то, что хорошо в точных науках, не так же легко применяется в направлениях гуманитарных и творческих. Именно отсутствие этого разделения в ЕГЭ и помешало медалистке думать, «как положено».

Какие задание оказались камнем преткновения для отличницы, читайте здесь: «Надо постараться как-то отупеть»: почему алтайская медалистка завалила ЕГЭ

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