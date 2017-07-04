Варшава, 5 июля, 2017, 02:41 — ИА Регнум. По мнению доктора Патрика Томашевского из Университета Николая Коперника, низкая вероятность терактов не означает, что их не может быть никогда. В таком случае эксперт рекомендует убежать или, по крайней мере, найти укрытие. В худшем случае, если террористы начали расстреливать заложников, то можно вступить с ними борьбу, говорит доктор (но это — крайняя мера). Причем договариваться бесполезно.

Иван Шилов ИА REGNUM Польские СМИ

Пока же в отношении безопасности поляков отмечается, что она для Польши важнее проблем мигрантов. Широко обсуждается заявление главы администрации Западно-Поморского воеводства Ольгерда Геблевича из оппозиционной партии «Гражданская платформа» по поводу приема беженцев и лучшего развития Польши в случае, если она примет у себя людей со всего мира. К словам депутата Шалабавки, говорящего о небезопасности подобного решения, присоединяется депутат Ях, категорично утверждающий: «Мы не согласны на беженцев, даже если Польше придется заплатить за провальное согласие на их ввоз со стороны бывшего премьер-министра Евы Копач». Он также указывает на угрозу безопасности.

Судя по тому, что недавно школьнице-мусульманке из Германии в Польше плюнули в лицо, разговор об иностранцах действительно предстоит нелегкий.

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