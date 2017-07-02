Казань, 2 июля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов в связи с аварией в Заинском районе республики направил телеграммы со словами соболезнования губернатору Самарской области Николаю Меркушкину и врио главы Удмуртии Александру Бречалову. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Kremlin.ru Глава Татарстана Рустам Минниханов

«От имени татарстанцев и от меня лично прошу принять искренние слова сопереживания и поддержки в связи с ужасной трагедией, произошедшей прошлой ночью с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск.

Известие о множестве погибших, особенно о смерти детей, болью отозвалось в наших сердцах. Мы глубоко соболезнуем всем, кто в результате аварии потерял своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте обращений.

Также глава Татарии обратился к семьям погибших в ДТП и пострадавшим: «Страшная трагедия унесла жизни людей. Сделаем все, чтобы разобраться в обстоятельствах. Соболезную семьям погибших. Скорбим».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем «Камаз» в ночь на 2 июля. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По предварительным данным, водитель автобуса мог быть ослеплен фарами грузовика.

По последней информации, в аварии погибли 14 человек, в том числе двое детей. 12 пассажирам потребовалась госпитализация, всего в автобусе находились 28 человек.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела. Первое по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц», второе — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Решается вопрос о задержании водителей автобуса и грузовика.

Глава Татарии подписал указ об объявлении траура на территории республики. Принято решение о выплате семьям погибших в аварии по 1 млн рублей.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов также выразил слова соболезнования в связи с гибелью в аварии жителей Удмуртии. «Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь», — сказал руководитель региона.

По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда в размере 1 млн рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тыс. рублей. По предварительным данным, среди погибших шестеро жителей Самарской области, пятеро — пострадавших. В аварии погибли трое жителей Удмуртии.