Астана, 5 июля, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Очень скоро выяснилось, что никаких переговоров не было, но сам скандал выявил немало примечательных факторов. Помимо медийного аспекта, затронуты и многие другие, прежде всего — правовой. «Просто так» взять и отправить своих солдат в Сирию Казахстан не может — согласно договору о коллективной безопасности, сперва нужно получить мандат Совбеза ООН, после провести внутренние консультации, и уже затем глава каждого участвующего государства принимает решение об отправке своего военного контингента.

Согласно законодательству РК, отправка миротворческих сил невозможна, поскольку ОДКБ не получал мандата ООН на миротворческую операцию (такого обсуждения вообще не было), а между Казахстаном и Сирией отсутствует договор о военной или какой-либо еще помощи. Следует принимать во внимание и выступление Казахстана, непостоянного члена Совбеза ООН, в качестве площадки для Астанинского переговорного процессе. Казахстан не может принимать участия в миротворческой операции — такой поступок подорвет доверие к посреднику, который вмешивается в процесс в качестве участника.

Есть и еще один интересный момент. Общество Казахстана последние лет 20 исповедует принцип «лишь бы не было войны». Пропаганда внешнеполитического пацифизма сделала общество в принципе не готовым к внешнему противостоянию даже в виде миротворческой операции. При том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже объявило этой стране войну и проводит против нее теракты.

Узнайте детали в статье: Провокация о казахстанских и киргизстанских миротворцах в Сирии: для чего?

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