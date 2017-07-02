Донецк, 2 июля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике вводится севооборот для недопущения возникновения дефицита определенного вида продуктов, сообщает сегодня, 2 июля, официальный сайт ДНР.

Mcxdnr.ru Сельское хозяйство ДНР

На семинаре-совещании в Новоазовском районе и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Владимир Антонов рассказал об основных задачах аграрного сектора. Большое внимание министерства агропромышленной политики и продовольствия уделяется расчету потребности республики в сельскохозяйственной продукции, а также переработке зерна и подсолнечника.

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«Основная сейчас для нас задача — это планирование государственного севооборота. Мы также хотим обеспечить гарантированный сбыт продукции сельхозпроизводителей ДНР. Для этого министерство осуществляет прогнозный расчет потребности республики в сельскохозяйственной продукции. Ежемесячно рассчитывается баланс зерновых и технических культур, выращенных на нашей территории. Для недопущения создания дефицита определенного вида продуктов проводится работа с сельхозпроизводителями по планированию севооборота. Мы планируем тот объем урожая, который необходим республике. Излишки, которые не будут востребованы на внутреннем рынке, будут экспортироваться через различные государственные структуры», — сказал и. о. министра.

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Особое внимание будет уделено возрождению и поддержке мукомольных предприятий, предприятий по переработке подсолнечника. «Основная наша с вами задача — насытить республику товарами, которые производятся на нашей земле. Главой ДНР Александром Захарченко поставлена задача — возродить те предприятия, которые у нас были и остались, запустить их на полную мощность. Это, в первую очередь, касается предприятий по переработке подсолнечника и мукомольных предприятий», — добавил он.