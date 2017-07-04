Москва, 4 июля, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Своевременная доставка войск туда, где они нужнее всего была одной из первоочередных задач со времен возникновения военного дела как такового. Потенциал развития военно-транспортной авиации в России рассматривает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Вопрос о судьбах транспортной авиации современных российских ВС возник не в последнюю очередь потому, что разрыв хозяйственных связей с Украиной достаточно резко изменил устоявшиеся решения по кооперации предприятий. Оказавшиеся за пределами России компании, во времена СССР выпускавшие военно-транспортные самолеты, заставили искать резервные возможности по производству этой необходимой для Вооруженных Сил авиатехники. И, как показали события последних трех лет, беспокойство было оправданным. К сожалению, приходится признать, что все имеющиеся на данный момент проекты реализуются с некоторым отставанием.

Даже у самых отработанных, как например у лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, запланированное на ближайшие годы количество бортов исчисляется всего лишь десятками. Крупносерийное производство, способное обеспечить требуемые сотни машин, начнется не раньше 2020 годов. А ведь кроме легких транспортных самолетов России необходимы средние и тяжелые, способные справиться с задачей по переброске техники.

Как обстоит дело в этой сфере? Читайте подробности в статье: Военно-транспортная авиация России: Военно-транспортная авиация России: есть ли перспективы?

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