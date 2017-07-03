Киев, 4 июля, 2017, 02:59 — ИА Регнум. На Украине работает собственное производство, причем оно тоже растет в мае как по сравнению с апрелем, так и с показателями годовалой давности. Выросли и продажи автобусов по сравнению с апрелем, и здесь пальма первенства принадлежит российскому ПАЗ, на который приходится треть всех продаж. В целом, что касается российского производителя, то против него вступили в силу расширенные санкции (соответствующий указ подписал президент Порошенко), которые предполагают запрет на использование и распоряжение имуществом для ПАЗ и ГАЗ и запрет на торговые операции для КамАЗ. В виде исполнения данного распоряжения в Закарпатской области СБУ запретили намечавшуюся поставку 16 школьных автобусов.

Иван Шилов ИА REGNUM

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