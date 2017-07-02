Монтевидео, 2 июля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Власти Уругвая разрешили выращивать и потреблять марихуану. «Весь процесс от посева и выращивания до реализации и потребления будет проходить под наблюдением государства, — пытается успокоить читателя корреспондент испанской El País. — С первых чисел июля начинается регистрация потребителей в аптеках, где каждый уругваец может приобрести 1 грамм марихуаны за $1,3, что значительно ниже цены на черном рынке».

Laurie Avocado Марихуана

Газета сообщает, что приобретение будет, естественно, ограниченным, в неделю потреблять не разрешается более 10 граммов. Учет предполагается вести с помощью отпечатка пальца: при регистрации в аптечной сети эти данные вносятся в профайл потребителя и таким образом, при покупке машина сразу скажет, кому можно, а кому уже хватит. Такая система, по мнению законодателей, обеспечивает анонимность потребителя — аптекарю он свои идентификационные документы не предъявляет.

«Этот пилотный проект уругвайцев — единственный в мире в своем роде, — пишет корреспондент издания Карлос Куе. — Есть, конечно и другие страны, разрешившие свободную продажу марихуаны, но только в Уругвае весь процесс, начиная от посева, будет контролироваться государством».

Согласно мнению автора, «это позволит вывести 160 000 уругвайцев с нелегального рынка на свет Божий и отнимет у накроторговцев 30 миллионов годового незаконного дохода». Кроме того, рассчитывают авторы проекта «юридического немедицинского потребления марихуаны», нормирование потребления позволит избежать проявления пользователям агрессии, приводящей часто не просто к насилию, но и летальному исходу.

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