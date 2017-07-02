Калуга, 2 июля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Калужский регион готов расширять взаимодействие с Республикой Сербия, как в фармацевтической сфере, так и в области сельского хозяйства, туризма, культуры, образования. Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с чрезвычайным и полномочным послом Сербии Славенко Терзичем, сообщает сегодня, 2 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На церемония подписания Соглашения о побратимстве

Придавая «большое значение» взаимодействию сторон, калужский губернатор выразил надежду на эффективное сотрудничество и в сфере строительства: «В Калужской области идут масштабные стройки. Регион готовится к приему команд чемпионата мира по футболу 2018 года — строятся две тренировочные базы, в перспективе мы приступим к строительству Дворца спорта в Калуге. Строительные компании Сербии могут принять участие и в этой сфере».

С осени 2017 года планируется начать регулярные полеты из международного аэропорта «Калуга» в Сербию. Это также будет способствовать развитию и укреплению контактов, отмечалось в ходе встречи.

В завершение рабочего визита сербской делегации в калужский регион состоялась церемония подписания Соглашения о побратимстве между администрацией Дзержинского района и сербской общиной Мионица. Документ подписали мэр города Мионица Бобан Йанкович и глава администрации муниципального района «Дзержинский район» Андрей Пичугин.

Ранее, город Боровск Калужской области и сербский Топола стали побратимами.

Напомним, на территории Калужской области уже успешно реализуются два инвестиционных проекта с участием сербских компаний.