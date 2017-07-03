Тбилиси, 3 июля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Взаимоотношения политических элит России и Грузии отличаются странными закономерностями. Парадоксальное сочетание русофобской риторики грузинских политиков с желанием получать признание и поддержку Москвы рассматривает в своей статье известный публицист, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Грузия

Можно сравнить действия российской стороны по отношению к грузинскому политикуму с историей про американскую поддержку некоторых режимов Ближнего Востока, раз за разом оказывающихся союзниками тех сил, с которыми американцам приходится в последствии долго и утомительно воевать. Как это случилось, например, с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выросшей из афганских антисоветских моджахедов.

Конечно, как и всякая аналогия, эта не может претендовать на полноту описания, но раз за разом повторяющиеся демарши грузинских политических деятелей, исходно предполагавшихся на роль «нормализаторов» отношений с Россией, должна, наконец, заставить кого-то в Москве задуматься. Стоит найти или помочь состояться такому политику, который не пойдет на поводу у многолетней, ставшей уже разменной монетой, антироссийской пропаганды, а всерьез примется за вопросы, накопившиеся за годы конфликтов и неразберихи.

Проблему беженцев, например. Американская «поддержка» Грузии, хотя и накачивает ее враждебной по отношению к Москве риторикой, традиционно называемой «развитием демократии», вовсе не прочь поживиться доходами с российско-грузинских торговых отношений. Пока этот баланс соблюдается, с ним можно работать, потихоньку смещая его в нужную России сторону.

Хватит ли российской дипломатии тонкости и мастерства в этом вопросе? Читайте в статье: Грузинские грабли Москвы

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