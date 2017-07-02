Москва, 2 июля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Гидрометцентр Российской Федерации.

ИА REGNUM Тучи в Москве

Желтый является третьим из пяти уровней погодной опасности. В данный момент такой же уровень действует на территории Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской областей.

Синоптики сообщают, что воздух в Москве прогреется до 20−22 градусов тепла, будет облачно с пояснениями, дождь, местами гроза, ветер 5−10 м/с, при грозе порывы составят 12−17 м/с.

Напомним, ранее МЧС предупреждало о сильных грозовых дождях в Москве. Спасатели рекомендовали гражданам обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня на Москву обрушилась супергроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром и сильным ливнем. За несколько часов выпала почти месячная норма осадков. В результате разгула стихии погибли два человека, ещё 19 получили травмы различной степени тяжести.