Киев, 2 июля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины оценивает ситуацию с обеспечением вооруженных сил боеприпасами для некоторых видов вооружения как критическую, сообщило 1 июля украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на документ №220/3650, который министр обороны Украины Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае 2017 года.

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По информации издания, львиную долю экспортных поставок Киева за рубеж до недавнего времени составляли боеприпасы. Украина продавала миллионы патронов и снарядов разных калибров в Малайзию, Индию и страны Африки.

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«Надо отметить, что Минобороны … оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров», — говорится в материале.

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В статье указано, что на сегодняшний день Украина утратила возможность производства взрывчатых веществ, гильз, пороха, снарядов и взрывателей. После начала боевых действий в Донбассе Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г. Петровского остались на территории, неподконтрольной Киеву. В результате у страны больше нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снаряды для РСЗО.

Запуск подобного производства на действующих оборонных предприятиях Украины в начале 2015 года не поддержал тогдашний премьер Арсений Яценюк. По оценкам экспертов, для реализации этого проекта потребовалось бы от 20 до 25 млн долларов.