Москва, 2 июля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Среднесуточная добыча нефти в Российской Федерации в июне 2017 года выросла на 0,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Artur1917 Добыча нефти

Согласно этим данным, среднесуточный уровень добычи нефти в России составил 10,946 млн баррелей в сутки.

Напомним, Россия, как участница венских договорённостей между нефтедобывающими странами, обязалась в течение первого полугодия 2017 года поэтапно снизить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,947 млн баррелей (с октябрьского уровня в 11,247 млн баррелей).

Кроме того, данные ЦДУ ТЭК показывают, что среднесуточный экспорт нефти из России в июне 2017 года составил 5,399 млн баррелей в день, что на 7% меньше показателя мая.

А вот добыча природного газа в июне выросла на 20,6% в годовом выражении. Таким образом, общая добыча газа в России в июне составила 51,282 млрд кубометров.