Казань, 2 июля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов объявил 2 июля днем траура в регионе в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и грузовика. Соответствующий указ Минниханова опубликован сегодня, 2 июля, на официальном сайте главы Татарии.

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Напомним, рейсовый пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем «Камаз», который буксировали в попутном направлении на жесткой сцепке. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

По данным регионального Минздрава, в результате ДТП погибли 13 человек, в том числе двое детей. Ранения получили 15 человек. Из них 12 потребовалась госпитализация.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела. Первое — следственным управлением МВД Татарии по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц». Второе дело возбудило следственное управление регионального СК РФ по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Решается вопрос о задержании водителей автобуса и грузовика.

По предварительным данным, водитель автобуса 1961 года рождения мог быть ослеплен фарами грузовика.