Дамаск, 2 июля, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В результате взрыва заминированного автомобиля на площади Тахрир в Дамаске (Сирия) погибли восемь человек, ранения получили 12. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает государственное телевидение Сирии.

Beg003UOW После взрыва бомбы

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сирийские спецслужбы преследовали три заминированных автомобиля, которые пытались прорваться в центр Дамаска. Два автомобиля удалось остановить на въезде в город и провести их контролируемый подрыв. Третий автомобиль смог прорваться в сирийскую столицу и был блокирован правоохранителями на площади Тахрир. Находившийся за рулем заминированного автомобиля террорист-смертник привел взрывное устройство в действие.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее восьми человек. Ещё 12 получили ранения.