Екатеринбург, 2 июля, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Свердловской области на территории бывшего химического завода произошел пожар. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

66.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пожар произошел на территории закрытого ранее Красноуральского химического завода в 00:20 (22:20 мск). Было установлено, что загорелись остатки мазута в старом резервуаре.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. При тушении были задействованы шесть человек 163-й пожарно-спасательной части при двух единицах техники.

В течение часа пожар был потушен. Пострадавших и угрозы для населения нет.