Казань, 2 июля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия в Татарии с участием пассажирского рейсового автобуса и грузовика возбуждено второе уголовное дело. Об этом сегодня, 2 июля, заявила журналистам помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Эльвира Газизова.

16.mchs.gov.ru На месте аварии

Напомним, ранее МВД по Татарии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц».

Теперь следственные органы возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самар — Ижевск, столкнулся с буксируемым в попутном направлении на жесткой сцепке автомобилем «Камаз». ДТП произошло в девяти километрах от Зинска. От удара автобус перевернулся и загорелся. В нём находились 28 человек.

По последним данным, 13 человек погибли, в том числе двое детей. Ранения получили 15 человек, из которых 12 потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, водитель автобуса 1961 года рождения был ослеплён фарами грузовика.