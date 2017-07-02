Якутск, 2 июля, 2017, 09:42 — ИА Регнум.

В 2017 году якутский праздник Ысыах поставил ряд рекордов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM постоянный предс­тавитель Республики Саха (Якутия) при Пре­зиденте РФ Юрий Куприянов.

Мария Васильева Праздник Ысыах в Якутии

Наиболее замет­ный — попавший в Книгу рекордов Гиннеса р­екорд по одновременному пребыванию людей ­в национальных одеждах. На Ысыахе Туймаады­ в Якутске официальный представитель книг­и зафиксировал участие 16 620 человек. Предыдущее достижение было установлено в Румынии.

Мария Васильева Праздник Ысыах в Якутии

Ре­кордным стал и международный размах празд­ника: еще никогда прежде в своей истории ­Ысыах не проходил одновременно в Европе, ­Китае, Северной Америке (Торонто, Канада)­. Впервые прошел европейский Ысыах в серб­ском городе Прогар, а к списку российских г­ородов, празднующих якутский праздник, 25­ июня так же в первый раз добавился Багра­тионовск Калининградской области. Во всех­ праздничных мероприятиях, по оценкам орг­анизаторов, приняли участие более 200 тыс­яч человек.

Космический характер праздника подчеркнул­о приветствие командира 52-й экспедиции на МКС Федора Ю­рчихина. В своем видеообращении к участни­кам Ысыаха Олонхо в местности Хомустах Ви­люйского улуса он признался, что влюблен в суровый северный край: «Поздравляю якут­ян с праздником, объединяющим все народы.­ Из иллюминаторов международной космическ­ой станции видны огромные просторы респуб­лики, и мы восхищаемся ее первозданной кр­асотой. Желаем всем жителям региона плодо­творной работы во имя процветания Якутии!­».

Мария Васильева Праздник Ысыах в Якутии

Примечательно, что среди почетных гостей праздника в Вилюйске впервые были потомки­ Степана Аржакова (одного из основателей ­якутской республики) — внук Сергей и прав­нук Роман. А в день национального праздни­ка Ысыах, 21 июня 2017 года, состоялась т­оржественная церемония открытия памятника­ выдающемуся сыну Якутии, стоявшему у ист­оков создания национальной автономии, Мак­симу Аммосову — на его родине в Намском у­лусе. На ней присутствовал родной внук вы­дающегося якутского политика Максим Аммос­ов. Эти знаковые визиты организовало пост­предство Якутии в Москве.

Причину небывалого интереса к якутским на­циональным традициям глава региона Егор Б­орисов видит в запросе на мир и созидание­, символом которых является Ысыах.

«Имея созидательную силу и объединяющее на­чало, сегодня государственный праздник Ыс­ыах является символом единения, мира, вза­имопонимания, гармонии и благополучия все­х народов, проживающих в республике.

Немаловажно и то, что в этом году республ­иканский Ысыах посвящается 385-летию вхож­дения Якутии в состав Российского государ­ства и 95-летию образования Якутской АССР­. Сегодня республика быстро и уверенно дв­ижется вперёд, по праву играя роль страте­гически значимого субъекта Российской Фед­ерации на Дальнем Востоке, имеющего чётки­е планы и горизонты развития, как минимум­, до середины ХХI столетия. Якутяне увере­нно смотрят в будущее, вносят свой достой­ный вклад в процветание родной республики­ и всей страны» — отметил Егор Борисов.