Якутский Ысыах объединяет мир и ставит рекорды
Якутск, 2 июля, 2017, 09:42 — ИА Регнум.
В 2017 году якутский праздник Ысыах поставил ряд рекордов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Куприянов.
Наиболее заметный — попавший в Книгу рекордов Гиннеса рекорд по одновременному пребыванию людей в национальных одеждах. На Ысыахе Туймаады в Якутске официальный представитель книги зафиксировал участие 16 620 человек. Предыдущее достижение было установлено в Румынии.
Рекордным стал и международный размах праздника: еще никогда прежде в своей истории Ысыах не проходил одновременно в Европе, Китае, Северной Америке (Торонто, Канада). Впервые прошел европейский Ысыах в сербском городе Прогар, а к списку российских городов, празднующих якутский праздник, 25 июня так же в первый раз добавился Багратионовск Калининградской области. Во всех праздничных мероприятиях, по оценкам организаторов, приняли участие более 200 тысяч человек.
Космический характер праздника подчеркнуло приветствие командира 52-й экспедиции на МКС Федора Юрчихина. В своем видеообращении к участникам Ысыаха Олонхо в местности Хомустах Вилюйского улуса он признался, что влюблен в суровый северный край: «Поздравляю якутян с праздником, объединяющим все народы. Из иллюминаторов международной космической станции видны огромные просторы республики, и мы восхищаемся ее первозданной красотой. Желаем всем жителям региона плодотворной работы во имя процветания Якутии!».
Примечательно, что среди почетных гостей праздника в Вилюйске впервые были потомки Степана Аржакова (одного из основателей якутской республики) — внук Сергей и правнук Роман. А в день национального праздника Ысыах, 21 июня 2017 года, состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся сыну Якутии, стоявшему у истоков создания национальной автономии, Максиму Аммосову — на его родине в Намском улусе. На ней присутствовал родной внук выдающегося якутского политика Максим Аммосов. Эти знаковые визиты организовало постпредство Якутии в Москве.
Причину небывалого интереса к якутским национальным традициям глава региона Егор Борисов видит в запросе на мир и созидание, символом которых является Ысыах.
«Имея созидательную силу и объединяющее начало, сегодня государственный праздник Ысыах является символом единения, мира, взаимопонимания, гармонии и благополучия всех народов, проживающих в республике.
Немаловажно и то, что в этом году республиканский Ысыах посвящается 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образования Якутской АССР. Сегодня республика быстро и уверенно движется вперёд, по праву играя роль стратегически значимого субъекта Российской Федерации на Дальнем Востоке, имеющего чёткие планы и горизонты развития, как минимум, до середины ХХI столетия. Якутяне уверенно смотрят в будущее, вносят свой достойный вклад в процветание родной республики и всей страны» — отметил Егор Борисов.