Дамаск, 2 июля, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Дамаске террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.

U.S. Department of Defense После взрыва

Сирийские спецслужбы преследовали три заминированных автомобиля, которые пытались прорваться в Дамаск. Сотрудники правоохранительных органов смогли осуществить контролируемый взрыв двух автомобилей на въезде в город.

Третий автомобиль был окружен на площади Тахрир, после чего сидевший за рулем заминированного автомобиля террорист привел взрывное устройство в действие.

В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв и раненых не приводится.