Якутск, 2 июля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Предложение главы региона о децентрализации части контрольно-надзорных полномочий, возможно, будет включено в решение совместного заседания коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

Kremlin.ru Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов

Эта идея была высказана на прошедшем в Хабаровске совещании с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки и министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

По итогам заседания утверждён комплекс мероприятий по противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в этой сфере. В частности, принято решение об образовании совместной с Генеральной прокуратурой РФ и министерством по развитию Дальнего Востока межведомственной рабочей группы по защите прав инвесторов, в задачу которой также будет входить рассмотрение актуальных проблем при реализации инвестиционных проектов, требующих урегулирования на федеральном уровне.

Выступление же якутского лидера было посвящено теме распределения полномочий, которую Егор Борисов озвучивал ещё в 2014 году на совещании у премьер-министра страны Дмитрия Медведева по вопросу совершенствования системы государственного контроля, надзора и разрешительных функций.

Глава Якутии уверен, что передача отдельных контрольно-надзорных полномочий на уровень регионов назрела давно. Сегодня контрольно-надзорные функции, оказывающие заметное влияние на тот же инвестиционный климат в субъектах РФ, осуществляются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Благодаря децентрализации части полномочий по надзору и контролю сократятся расходы бюджета, улучшится межведомственное взаимодействие.

«Давайте наконец наведем порядок на уровне регионов в отношении контролирующих и надзорных органов!», — заключил Борисов.