Москва, 2 июля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин победил украинского боксера Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental. Бой состоялся накануне, 1 июля, в Москве.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

Поединок продлился 12 раундов и судьи единогласно присвоили победу Поветкину. Сам 37-летний боксёр заявил, что хотел нокаутировать своего соперника, но тот хорошо защищался.

«Я знал, что это крепкий соперник, который просто так не сдастся. Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту», — заявил Поветкин после боя.

Для Поветкина это 32-я победа в его профессиональной карьере. Он потерпел только одно поражение.

Украинский боксер Руденко провел 34 боя, из которых проиграл в трёх.