Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Израильская армия нанесла удар по артиллерийским позициям армии Сирии, с которых был произведен случайный обстрел Голанских высот. Об этом сегодня, 2 июля, пишет The Jerusalem Post.

מינוזיג — MinoZig Самолёты ВВС Израиля

Сообщается, что один сирийский снаряд разорвался на безлюдной территории Голанских высот. В ответ израильские военные обстреляли артиллерийскую позицию сирийской армии, с которой, предположительно, и был выпущен данный снаряд.

Напомним, Голанские высоты — спорная территория между Сирией и Израилем. На данный момент высоты находятся под контролем израильской армии, но Сирия продолжает считать Голаны своими.

Подобные инциденты на Голанских высотах происходят регулярно. Это уже пятый обстрел сирийской территории из Израиля в районе Голан за неделю.

Ситуацию осложняет тот факт, что сирийские войска в районе Голан ведут боевые действия против террористических группировок. В связи с этим случайные попадания боеприпасов на Голанские высоты, контролируемые Израилем, высоковероятны.