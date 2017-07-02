Казань, 2 июля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и рейсового автобуса в Татарии возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила журналистам помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарии Эльвира Гавизова.

16.mchs.gov.ru На месте аварии

Напомним, в ночь на 2 июля в Татарии столкнулся рейсовый автобус Самара — Ижевск и грузовой автомобиль.

В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся.

По данным регионального Минздрава в результате ДТП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

15 человек получили ранения, 12 из них потребовалась госпитализация.

Главное следственное управление МВД России по Татарии возбудило уголовное дело по статье 264, часть 5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.