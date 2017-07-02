По факту ДТП в Татарии возбуждено уголовное дело
Казань, 2 июля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и рейсового автобуса в Татарии возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила журналистам помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарии Эльвира Гавизова.
Напомним, в ночь на 2 июля в Татарии столкнулся рейсовый автобус Самара — Ижевск и грузовой автомобиль.
В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся.
По данным регионального Минздрава в результате ДТП погибли 13 человек, в том числе двое детей.
15 человек получили ранения, 12 из них потребовалась госпитализация.
Главное следственное управление МВД России по Татарии возбудило уголовное дело по статье 264, часть 5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.