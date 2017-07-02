Чита, 2 июля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Саранча захватила тысячи гектаров земель в Забайкальском крае. Особенно много этих вредителей (до 80 особей на 1 квадратный метр) специалисты Россельхозцентра обнаружили в Читинском и Борзинском районах на площади. Подробности сообщает официальный сайт ведомства.

H. Krisp Саранча

По итогам обследования площади в 90,47 тысяч га. личинки вредителя (9,28 — 80 экз/м2) выявлены на 18,15 тысячах гектар. Обработки проведены на 2,68 тысяч га с использованием семи единиц техники, — отмечено в официальном сообщении надзорного органа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, филиал Россельхозцентра в Забайкальском крае не исключает введения режима ЧС из-за нашествия саранчи в регионе. По словам руководителя ведомства Марины Овчинниковой, помимо погодных условий, основной проблемой распространения саранчи является большое количество заброшенных земель.

«У муниципальной власти на обработку заброшенных земель денег нет, но, думаю, мы найдем способ решить эту проблему», — подчеркнула специалист.