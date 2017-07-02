Токио, 2 июля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. На Японский архипелаг надвигается тайфун «Нанмадол» Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

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Сообщается, что тайфун сформировался к югу от японской префектуры Окинава в Филиппинском море.

Тайфун получил название «Нанмадол», он устойчиво движется на север. Ожидается, что префектуру Окинава тайфун накроет к утру 3 июля, а к 5 июля он обрушится на Японский архипелаг.

На данный момент давление в центре тайфуна составляет 1002 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигает 18 метров в секунду, при порывах — до 25.