Казань, 2 июля, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Татарии возросло до 13 человек. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает региональный Минздрав.

16.mchs.gov.ru На месте аварии

Напомним, в Татарии в ночь на 2 июня столкнулись грузовик и автобус Самара — Ижевск. Автобус опрокинулся и загорелся.

Сперва сообщалось о 10 погибших, в том числе двух детях. Однако позже число жертв выросло до 13.

Ранения получили 15 человек. 12 из них были госпитализированы, троим медицинская помощь была оказана амбулаторно.