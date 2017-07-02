Жертвами ДТП с автобусом в Татарии стали 13 человек
Казань, 2 июля, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Татарии возросло до 13 человек. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает региональный Минздрав.
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На месте аварии
Напомним, в Татарии в ночь на 2 июня столкнулись грузовик и автобус Самара — Ижевск. Автобус опрокинулся и загорелся.
Сперва сообщалось о 10 погибших, в том числе двух детях. Однако позже число жертв выросло до 13.
Ранения получили 15 человек. 12 из них были госпитализированы, троим медицинская помощь была оказана амбулаторно.