Барнаул, 2 июля, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Прогноз синоптиков о штормовой погоде в Алтайском крае полностью оправдался. В результате сильного ветра, накрывшего регион накануне вечером, 1 июля, зарегистрированы частичные повреждения крыш и случаи падения ветхих деревьев.

Антон Гомельский, Барнаул22 Природный «апокалипсис» в Барнауле

Барнаул22 Черная туча накрыла Барнаул вечером, 1 июля 2017 года

«Аварийно-спасательные подразделения и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведут работу по устранению последствий стихии. Гибели, травмирования людей допущено не было», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Барнаул22 Низкая плотная облачность с грозой над Барнаулом

Вместе с тем, на территории края отмечены кратковременные аварийные отключения энергоснабжения. По данным АО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», в пиковый момент (20:00 местн.) отключились сразу две подстанции (10 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ). В результате без света постилась около 40 тыс. человек, в том числе, и жители Барнаула.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала Алтайэнерго электроэнергию удалось вернуть в дома жителей в течение получаса», — отметили энергетики.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Сорванная крыша на барнаульской многоэтажке

Между тем, барнаульцы в соцсетях делятся впечатлениями и многочисленными фотографиями прошедшего шторма. В некоторых районах нижний слой облаков с ветром проносился на уровне 15 этажей, от куда фото получились весьма впечатляющими.

«Страшно красиво»; «Когда эта туча неслась, буквально по головам, ощущения были жуть, казалось, унесёт всех», — делятся увиденным очевидцы.

Барнаул22 Шторм над Барнаулом

Штормовой характер погоды сохраняется и сегодня, 2 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на смену неимоверной жаре, больше двух недель терзавшей жителей Алтайского края, вечером 1 июля пришли дожди и грозы. Экстренное предупреждение об очень сильных ливневых дождях и усилении ветра до 20−25 метров в секунду передали накануне спасатели.