Казань, 2 июля, 2017, 06:17 — ИА Регнум.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на территории Заинского района Татарии, где в ночь на 2 июля произошло ДТП с участием бензовоза и пассажирского автобуса. Об этом сообщает 2 июля РИА Новости со ссылкой на заявление источника в региональном МЧС.

16.mchs.gov.ru На месте аварии

Кроме того, ближайшие к месту происшествия города республики: Альметьевск, Нижнекамск и Набережные Челны — готовятся к приему и размещению родственников погибших и пострадавших в аварии пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, около 00:30 2 июля на трассе в 9 км от города Заинск произошло столкновение пассажирского автобуса «Неоплан», выполнявшего рейс «Самара — Ижевск», и бензовоза «КамАЗ». После столкновения автобус перевернулся, после чего оба транспортных средства загорелись.

Жертвами аварии, по последним данным, стали десять человек, в том числе двое детей. Еще двенадцать пострадавших были доставлены в медучреждения.

По сообщению министерства здравоохранения Татарии, состояние четверых пострадавших тяжелое, восемь человек — в состоянии средней тяжести.