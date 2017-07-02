Вашингтон, 2 июля, 2017, 05:51 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в отношении руководства штатов, отказавшихся предоставить расследующей нарушения на выборах президента 2016 комиссии необходимую информацию об избирателях. Об этом 2 июля сообщает агентство Reuters.

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Специальная комиссия по расследованию предполагаемых мошеннических схем на выборах президента США в 2016 году была создана президентом США. Однако количество штатов, отказывающихся предоставить комиссии необходимую информацию из избирательных списков, включая имена и адреса избирателей, уже достигло двадцати.

Штаты Вирджиния, Кентукки, Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс и многие другие отказались предоставить информацию, сославшись на то, что выдвигаемое комиссией требование незаконно, поскольку требует передачу конфиденциальных данных.

«Многие штаты отказываются предоставлять информацию самой выдающейся комиссии по расследованию мошенничества с избирателями, — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Что они пытаются скрыть?».

Созданная в мае 2017 года комиссия направила запросы в более чем 50 штатов США, с просьбой предоставить данные об избирателях. По данным источника, комиссия намерена доказать, что миллионы людей проголосовали незаконно за демократического США кандидата Хиллари Клинтон.

«Эта комиссия была создана, чтобы попытаться найти основание для лжи, которую выдвинул президент Трамп, не имеющей ничего общего с действительностью», — сообщил агентству секретарь штата Кентукки Элисон Лундерган Граймс, объясняя нежелание властей штата предоставлять имеющуюся информацию.

Аналогичного мнения придерживаются и в других штатах.