Казань, 2 июля, 2017, 05:14 — ИА Регнум. По уточненным данным, жертвами столкновения грузовика и пассажирского автобуса в татарском городе Заинске стали десять человек. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба республиканского МВД.

16.mchs.gov.ru На месте ДТП

Сообщается, что грузовой автомобиль, при столкновении с которым перевернулся и загорелся рейсовый автобус, оказался бензовозом. Жертвами аварии стали по меньшей мере десять человек, ранения получили одиннадцать.

На месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в начале первого часа ночи 2 июля на трассе в 9 км от города Заинска. В результате столкновения грузовика «КамАЗ» со следовавшим по маршруту «Самара — Ижевск» автобусом, оба транспортных средства загорелись.

Все пострадавшие доставлены в районную Заинскую больницу. В случае если пострадавшим потребуется медицинская помощь, оказать которую в райбольнице не представится возможным, для дальнейшей транспортировки раненых к вылету из Казани готовы вертолеты Ми-8 регионального МЧС и «Ансат» регионального Центра медицины катастроф.