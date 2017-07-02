Вашингтон, 2 июля, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает успешной свою борьбу с фейковыми новостями и не намерен прекращать свои публикации в сети. Об этом глава Белого дома сообщил 1 июля в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США отреагировал на прозвучавшую в ряде СМИ критику о его частом использовании Twitter’а. По его словам, «Фейковые и мошеннические» СМИ прилагают все усилия» для того, чтобы убедить граждан Соединенных Штатов в том, что их президент не должен использовать социальные медиа.

«Но помните, я выиграл выборы 2016 года с интервью, выступлениями и социальными медиа», — напоминает Трамп о ходе своей избирательной кампании.

Использование социальных сетей Дональд Трамп считает не просто атрибутом президента, а свойством президента современности.

Кроме того, американский президент успешно оценивает свою борьбу с фейковыми новостями: «Я должен был победить #FakeNews и сделал это, — отмечает Трамп. — Мы продолжим побеждать!».

Глава Белого дома заявил также, что думает об изменении названия CNN. Вместо наименования «фейковые новости CNN» (#FakeNews CNN), Трамп предложил использовать «мошеннические новости CNN», придумав для уличенного ранее во лжи агентства специальный хештег #FraudNewsCNN.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп ранее уже опубликовывал сообщения с критикой в адрес CNN, назвав агентство лживыми новостями и низкопробной журналистикой.