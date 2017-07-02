Казань, 2 июля, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Крупная авария произошла в Татарии в 9 км от города Заинска, в результате ДТП погибли семь человек, сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС по региону.

16.mchs.gov.ru На месте ДТП

Как стало известно, на трассе приблизительно в 40 км южнее Набережных Челнов столкнулись рейсовый автобус «Неоплан», следовавший по маршруту «Самара — Ижевск», и грузовой автомобиль «КамАЗ». В результате столкновения автобус опрокинулся, после чего оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек, еще 11 получили ранения. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в Заинскую районную больницу.

МЧС открыло горячую линию по ДТП в Заинском районе. Все необходимую информацию можно узнать по телефону (843) 227−46−96.

Сообщается также, что в Казани к вылету подготовлен вертолет Ми-8 Жуковского центра МЧС и вертолет «Ансат» Центра медицины катастроф республиканского министерства здравоохранения. Транспортные средства намерены использовать для транспортировки пострадавших.