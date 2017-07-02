Пекин, 2 июля, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Жертвами схода оползня в центральной китайской провинции Хунань стали три человека. Об этом 2 июля сообщает агентство Xinhua со ссылкой на сообщение местных властей.

blog.xuite.net Оползень

Трагедия произошла около 16:00 в субботу, 1 июля, в деревне Зута округа Нинсян. На месте схода оползня спасателями обнаружены тела трех человек. Еще 19 жителей деревни получили ранения различной степени тяжести.

Поисково-спасательная служба продолжает поиски еще пятерых человек. К настоящему времени они считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что сход оползня был вызван аномально обильными дождями, обрушившимися на провинцию в пятницу, 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально сильные дожди стали причиной гибели семи человек на востоке Китая. Вышедшие из берегов водоемы и водотоки вынудили более 440 тысяч жителей провинции Цзянси покинуть свои дома и переселиться в более безопасные места.