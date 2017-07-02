Дамаск, 2 июля, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Сообщения о применении хлора военнослужащими сирийской армии, в результате которого в районе Дамаска якобы отравились 30 боевиков, не соответствуют действительности. Об этом сообщили сирийские военные, передает 1 июля РИА Новости.

Mil.ru Защита от химического оружия

По данным источника, подобные дезинформации распространяются террористами не впервые. Как правило, подобные информационные атаки боевиков приурочены к успешным операциям сирийских военных, в результате которых террористы несут серьезные потери.

Не стала исключением и информация, появившаяся на ряде поддерживающих оппозицию интернет-ресурсов, согласно которой правительственные войска использовали хлор против вооруженной оппозиции в восточном пригороде Дамаска Айн-эт-Терме.

Данная информация лжива и не соответствует действительности, говорится в заявлении сирийского командования; подобные вещи уже не должны никого удивлять.

Кроме того, применение правительственными войсками химического оружия опровергают и российские военные.

«Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащем с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — цитирует источник сообщение офицеров Центра по примирению на территории Сирии.

Ранее США заявляли о якобы готовящейся правительством Сирии химической атаке и пригрозили ответными мерами в случае, если таковая произойдет. В России на подобные заявления американской стороны отреагировали отрицательно, заявив о появившейся у террористов возможности воспользоваться «вброшенной» информацией для организации очередного обвинения сирийского «режима».

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