Сана, 2 июля, 2017, 02:39 — ИА Регнум.

Количество летальных исходов среди зараженных холерой жителей Йемена достигло полутора тысяч человек, а общее число заболевших по состоянию на 30 июня превысило двести тысяч. Об этом 1 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загарию.

George Hodan George Hodan Врач

По данным ВОЗ, через два месяца после регистрации вспышки заболевания, число погибших составило 1500 человек. Зафиксировано около 218 798 случаев заражения.

Сообщается, что ранее Загария заявлял о 246 тысячах выявленных на территории Йемена подозрительных случаев, однако, по последним данным, усилия ВОЗ по сдерживанию распространения холеры начали приносить плоды.

По словам представителя ВОЗ, организация создает в объятой войной стране центры лечения по 50−60 коек каждый. В таких центрах работают около 14 медиков. Всего организация намерена создать условия для лечения приблизительно пяти тысяч человек.

Гражданская война в Йемене практически уничтожила не только систему здравоохранения, но и создает значительные трудности с жизнеобеспечением граждан. Следствием этого, по данным ВОЗ, стало существенное ухудшение санитарных условий в стране, что способствует распространению эпидемии.

Напомним, противостояние между захватившими власть в стране повстанцами-хуситами, поддерживаемыми лояльными экс-президенту страны Али Абдалле Салеху военными, и сторонниками изгнанного президента Абд-Раббу Мансур Хади продолжается с 2014 года. В феврале 2015 против хуситов выступила объединенная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.