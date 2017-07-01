ВОЗ: Число жертв вспышки холеры в Йемене достигло 1500 человек
Сана, 2 июля, 2017, 02:39 — ИА Регнум.
Количество летальных исходов среди зараженных холерой жителей Йемена достигло полутора тысяч человек, а общее число заболевших по состоянию на 30 июня превысило двести тысяч. Об этом 1 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загарию.
По данным ВОЗ, через два месяца после регистрации вспышки заболевания, число погибших составило 1500 человек. Зафиксировано около 218 798 случаев заражения.
Сообщается, что ранее Загария заявлял о 246 тысячах выявленных на территории Йемена подозрительных случаев, однако, по последним данным, усилия ВОЗ по сдерживанию распространения холеры начали приносить плоды.
По словам представителя ВОЗ, организация создает в объятой войной стране центры лечения по 50−60 коек каждый. В таких центрах работают около 14 медиков. Всего организация намерена создать условия для лечения приблизительно пяти тысяч человек.
Гражданская война в Йемене практически уничтожила не только систему здравоохранения, но и создает значительные трудности с жизнеобеспечением граждан. Следствием этого, по данным ВОЗ, стало существенное ухудшение санитарных условий в стране, что способствует распространению эпидемии.
Напомним, противостояние между захватившими власть в стране повстанцами-хуситами, поддерживаемыми лояльными экс-президенту страны Али Абдалле Салеху военными, и сторонниками изгнанного президента Абд-Раббу Мансур Хади продолжается с 2014 года. В феврале 2015 против хуситов выступила объединенная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.