АВС: Вирусом NotPetya Москва хотела дестабилизировать Украину
Москва, 2 июля, 2017, 02:22 — ИА Регнум. «Украинские специалисты в сфере кибербезопасности нисколько не сомневаются в причастности русских хакеров к этому глобальному нападению, потому что манера атаки точно такая же, как и у декабрьской 2016 года кибератаки, причинившей е огромный ущерб украинским банкам, а также транспортной и энергетической инфраструктуре», — пишет московский корреспондент испанской АВС Рафаэль Маньюэко.
По его словам, «анализ путей вируса, проведенный многочисленными киберкомпаниями разных стран, показывают, что «все дороги ведут в ФСБ (бывший КГБ), чьей задачей было, по мнению СБУ, «уничтожить важные данные и при помощи этого создать проблемы для функционирования государственных учреждений и посеять панику».
«Вирус-шифровальщик, заражающий компьютеры, просил слишком мало за раскодирование поврежденных документов, всего $300, исходя из чего можно сделать вывод, что требование выкупа было лишь маскировкой настоящей цели хакеров, хотевших дестабилизировать ситуацию на Украине», — пишет Маньюэко, именующий для большей убедительности своих слов вирус не просто Petya, а NotPetya, по-видимому, чтобы ни у кого не осталось сомнения, против кого действия направлены и кто их направляет.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, очевидно после знакомства с трудом Рафаэля Маньюэко, выступил с предложением «крепить сотрудничество альянса в сфере кибербезопасности с Украиной, страдающей с 2014 года от аннексии Россией Крыма и войны на Юго-Востоке страны, вдохновляемой, финансируемой и патронируемой Москвой».
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Испанскому корреспонденту поведение Москвы не нравится, о чем он не замедлил пожаловаться в своей публикации.
«Европейский Союз только что продлил действия санкций против России на шесть месяцев. Путин, который всегда хвастается симметричностью и соразмерностью своих ответов, продлил действие российского эмбарго на закупки продовольствия с ЕС сразу до 31 декабря 2018 года. Где здесь соразмерность? — ищет поддержки у читателя корреспондент. — Удастся ли ее добиться в реализации Минских соглашений? Германия и Франция вместе с Украиной пытаются организовать новую встречу с Россией, чтобы добиться урегулирования и закончить войну в Донецком и Луганском украинских регионах, контролируемых вооруженными отрядами промосковских повстанцев».
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