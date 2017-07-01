Москва, 2 июля, 2017, 02:22 — ИА Регнум. «Украинские специалисты в сфере кибербезопасности нисколько не сомневаются в причастности русских хакеров к этому глобальному нападению, потому что манера атаки точно такая же, как и у декабрьской 2016 года кибератаки, причинившей е огромный ущерб украинским банкам, а также транспортной и энергетической инфраструктуре», — пишет московский корреспондент испанской АВС Рафаэль Маньюэко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виновата Россия!

По его словам, «анализ путей вируса, проведенный многочисленными киберкомпаниями разных стран, показывают, что «все дороги ведут в ФСБ (бывший КГБ), чьей задачей было, по мнению СБУ, «уничтожить важные данные и при помощи этого создать проблемы для функционирования государственных учреждений и посеять панику».

«Вирус-шифровальщик, заражающий компьютеры, просил слишком мало за раскодирование поврежденных документов, всего $300, исходя из чего можно сделать вывод, что требование выкупа было лишь маскировкой настоящей цели хакеров, хотевших дестабилизировать ситуацию на Украине», — пишет Маньюэко, именующий для большей убедительности своих слов вирус не просто Petya, а NotPetya, по-видимому, чтобы ни у кого не осталось сомнения, против кого действия направлены и кто их направляет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, очевидно после знакомства с трудом Рафаэля Маньюэко, выступил с предложением «крепить сотрудничество альянса в сфере кибербезопасности с Украиной, страдающей с 2014 года от аннексии Россией Крыма и войны на Юго-Востоке страны, вдохновляемой, финансируемой и патронируемой Москвой».

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Испанскому корреспонденту поведение Москвы не нравится, о чем он не замедлил пожаловаться в своей публикации.

«Европейский Союз только что продлил действия санкций против России на шесть месяцев. Путин, который всегда хвастается симметричностью и соразмерностью своих ответов, продлил действие российского эмбарго на закупки продовольствия с ЕС сразу до 31 декабря 2018 года. Где здесь соразмерность? — ищет поддержки у читателя корреспондент. — Удастся ли ее добиться в реализации Минских соглашений? Германия и Франция вместе с Украиной пытаются организовать новую встречу с Россией, чтобы добиться урегулирования и закончить войну в Донецком и Луганском украинских регионах, контролируемых вооруженными отрядами промосковских повстанцев».