Мадрид, 2 июля, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Беспрецедентные меры безопасности приняли власти Мадрида во время проходившей массовой акции сторонников ЛГБТ. В акции приняли участие видные политические и общественные деятели, сообщает 1 июля агентство Reuters.

Diego Cambiaso ЛГБТ-демонстрация

По данным издания, участниками всемирного прайд-парада (WorldPride) в испанской столице в субботу, 1 июля, стали сотни тысяч человек.

Власти Мадрида вынуждены были принять жесткие меры для организации безопасности участников шоу. Отмечается массовое присутствие полицейских в городе.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, а также политики всего политического спектра. Участники акции прошли маршем по украшенным радужными флагами улицами испанской столицы.

Акцию поддержала мэр Мадрида Мануэла Кармена, опубликовав на своей странице в Twitter следующее сообщение: «Мадрид хочет, чтобы вы помнили и никогда не забывали, кого бы вы не любили, Мадрид любит вас».

Акции всемирного прайд-парада регулярно проходят в различных городах мира. В мероприятии принимают участие лица, решившие открыто заявить о своих нетрадиционных половых пристрастиях и о возникающих в связи с этим проблемах. Первый такой парад прошел в 2000 году в Риме.

В западном мире сексуальные перверсии, ранее считавшиеся болезнью, все чаще становятся в один ряд с нормой. Так, ранее Германия приняла решение регистрировать однополые сожительства наравне с браком мужчины и женщины.

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