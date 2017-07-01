Москва, 2 июля, 2017, 00:28 — ИА Регнум.

Шестилетний житель Москвы пострадал в результате наезда автомобиля в юго-западной части города, сообщает 1 июля агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение столичного ГУ МВД.

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По информации полицейских, ДТП произошло в районе дома № 6 по улице Гарибальди, когда находившийся за рулем легкового автомобиля BMW водитель сбил ребенка.

Пострадавший мальчик, 2011 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение. О степени тяжести полученных им травм не сообщается.

Как пояснили в полиции, по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой в отношении водителя будет вынесено соответствующее решение.