Москва, 1 июля, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Федеральный конституционный закон о внесении изменений в закон «О военном положении» подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщается в субботу, 1 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, в текст действующего закона вводится новая статья о ведении территориальной обороны.

«На территории РФ или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона», — говорится в документе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома.