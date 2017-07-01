Винница, Украина, 1 июля, 2017, 21:32 — ИА Регнум. На Украине неизвестные бросили взрывное устройство в помещение магазина. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», говорится в сообщении областной полиции.

Pixabay.com Пламя

Инцидент произошел в субботу, 1 июля, на улице Стуса в г. Виннице.

«Двое неизвестных бросили взрывной предмет в помещение магазина одежды, в результате чего начался пожар, — говорится в сообщении. — Огонь быстро локализовали и потушили спасатели».

Отмечается, что в результате происшествия пострадала сотрудница магазина, которой в лицо брызнули неизвестным веществом.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

В городе введен план «Перехват».