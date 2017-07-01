Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) достиг соглашения с римской «Ромой» о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

romazone Леандро Паредес

«ФК «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника в состав сине-бело-голубых, — говорится в сообщении. — Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года».

Отмечается, что аргентинский спортсмен, в мае 2017-го получивший приглашение в национальную сборную Аргентины, выступает на позициях центрального и опорного полузащитника.

«Зенит» приветствует Леандро Паредеса в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководство клуба из Санкт-Петербурга расторгло контракт с румынским тренером Мирчей Луческу. В прошедшем сезоне «Зенит» под его руководством занял третье место в чемпионате России.

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