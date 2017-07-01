Калуга, 1 июля, 2017, 21:06 — ИА Регнум. С молебна во Владимирском скиту Калужской Свято-Успенской Тихоновой пустыни открылись сегодня, 1 июля в Калужской области, двухдневные торжества, посвященные Великому стоянию на реке Угре 1480 года. Именно с этим событием связано окончательное освобождение Руси от ордынского ига и обретение суверенитета Российским государством с центром в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Военно-исторический праздник

В этот же день, вблизи села Дворцы на берегу реки Угра состоялся военно-исторический праздник — реконструкция Великого стояния на Угре.

В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в РФ Славенко Терзич, митрополит Калужский и Боровский Климент, российские военно-исторические клубы, творческие и фольклорные коллективы.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Военно-историчекий праздник

В начале праздника прозвучал гимн Великому стоянию на Угре в исполнении солиста хора Московского Сретенского монастыря Эльдара Нурмухаметова.

«Великое стояние на Угре — событие, которое заслуживает особой признательности потомков, как и фигура великого князя Московского Ивана III. Благодаря дипломатическому и стратегическому таланту он навсегда покончил с игом ордынских ханов, не допустив большого кровопролития. Была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. Именно на Калужской земле, на берегах Угры произошло рождение российского суверенитета», — заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Основной частью праздничной программы стала реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре в 1480 года. В масштабных баталиях приняли участие более 300 членов военно-исторических клубов.

В течение двух выходных дней, гости праздника смогут посетить музейную экспозицию и диораму Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре», познакомятся с бытом бойцов русской рати и ордынцев, увидят состязания воинов «Бургут» и конные соревнования, а также приять участие в старинных аттракционах и забавах.

Напомним, в 1480 году в результате судьбоносного исторического события — Великого стояния на реке Угре, произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов. Была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. После Победы на Угре соседние страны признали Московское государство. Иван III, победитель хана Ахмата, стал основателем независимого Русского государства. Следует отметить, что рождение российского суверенитета произошло именно на Калужской земле.