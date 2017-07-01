Степанакерт, 1 июля, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Действующий президент Нагорного Карабаха Бако Саакян выдвинут сегодня, 1 июля, кандидатом на пост президента республики. Кандидатуру Саакяна выдвинула входящая в правящую коалицию «Народная партия Арцаха» на состоявшемся сегодня съезде.

ИА REGNUM Бако Саакян

По результатам прошедшего 20 февраля 2017 г. в Нагорном Карабахе конституционного референдума, непризнанная республика переходит от полупрезидентской формы правления к президентской. Согласно изменённому основному закону парламент в конце июля должен избрать президента на так называемый переходный период до 2020 г., когда состоятся всеобщие президентские выборы.

По новой конституции в Нагорном Карабахе будет упразднена должность премьер-министра. Действующий глава правительства Араик Арутюнян в сентябре текущего года сложит полномочия. Правительство будет назначать и руководить им президент.

Второй президентский срок Бако Саакяна заканчивается в июле 2017 г. Новая конституция даёт право Саакяну баллотироваться как на выборах, которые состоятся примерно через три недели, так и в 2020 и 2025 гг.

Если власти Нагорного Карабаха заявляют, что новая конституция призвана создать дополнительные возможности для развития и укрепления Карабаха, еще более глубокого укоренения ценностей демократии, то малочисленная оппозиция считает, что референдум стал средством для действующего президента остаться у власти до 2030 года.

У обозревателей в Армении нет никакого сомнения, что Бако Саакян получит одобрение парламента Нагорно-Карабахской Республики. На данный момент он единственный кандидат и, по мнению экспертов, в лучшем случае против него будет баллотироваться ещё один кандидат, чтобы выборы не казались безальтернативными.

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