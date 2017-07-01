Киев, 1 июля, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший 29 июня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, ликвидирован. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.

Dsns.gov.ua Пожар в зоне отчуждения

«Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил, 1 июля пожар ликвидирован», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зона отчуждения Чернобыльской АЭС охватывает города Чернобыль и Припять, север Полесского района (Киевская область), север Иванковского района (Киевская область).

Загрязнение территории радиоактивными отходами произошло в результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, когда был разрушен четвертый энергоблок атомной станции.

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