Москва, 1 июля, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен в субботу, 1 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Kamelot Пятиэтажка

Программа реновации жилого фонда российской столицы предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту.

Закон был принят Госдумой РФ 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за включение домов в проект программы реновации проголосовали 90% жителей — это 4079 домов. Жители 276 домов (6% от общего числа) набрали необходимые две трети голосов и проголосовали за выход из программы. В 4% случаев (это 184 дома) мнения разделились: в пользу программы голосовали от 40 до 60% жителей.

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