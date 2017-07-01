Вашингтон, 1 июля, 2017, 19:47 — ИА Регнум. В американском городе Литл-Рок (штата Арканзас) в результате стрельбы в ночном клубе получили огнестрельные ранения 25 человек. Об этом сообщает полиция города на странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Грязный Гарри». Реж. Дон Сигел. 1971. США Стрельба

«25 человек получили огнестрельные ранения», — говорится в сообщении.

Удалось ли сотрудникам правоохранительных органов задержать злоумышленников пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в американском штате Арканзас в одном из ночных клубов произошла стрельба. ЧП произошло в клубе Power Lounge в городе Литл-Рок.

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