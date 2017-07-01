Каракас, 1 июля, 2017, 19:36 — ИА Регнум.

Венесуэльская нефтедобывающая компания PDVSA (Petróleos de Venezuela) и российское государственное предприятие «Роснефть» представили в минувшую пятницу совместное предприятие Perforosven, штаб-квартира которого будет находиться в Сан-Хосе-де-Гуанипа (штат Ансоанеги, Венесуэла).

Pixabay.com Танкер. Венесуэла

Компания, по словам президента PDVSA Эулохио дель Пино, собирается «заселить нефтеносную полосу в районе реки Ориноко собственными «дочками». Общая сумма вложений в Perforosven составляет $ 16 миллионов, первоначальный штат — 108 человек.

В конце 2016 года, отмечает венесуэльский портал elmundo.com.ve, «Роснефть» и PDVSA подписали соглашение о поставке латиноамериканской стороне буровых установок. Договором предусмотрено, что никакие третьи фирмы к этому привлекаться не будут.

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«В то время, когда другие рассчитывают на привлечение сторонних капиталов и технологий, мы надеемся только на самих себя», — подчеркнул в своей инаугурационной речи дель Пино.

Вновь созданное предприятие — уже шестая совместная компания, образованная PDVSA и «Роснефтью», констатирует венесуэльское СМИ.