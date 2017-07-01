Санкт-Петербург, 1 июля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Скончалась в больнице жительница Санкт-Петербурга, на которую набросился с ножом ее пьяный супруг в ночь на 30 июня. Предполагаемый преступник нанес ножевые ранения не только женщине, но и двум детям. За их жизнь и здоровье борются врачи.

Maarten Van Damme Нож

Невский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 1 июля, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего. Мужчина арестован на два месяца, до 29 августа 2017 года, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского горсуда.

Как проинформировало сегодня же Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, мужчине официально предъявлено обвинение в совершении указанного выше преступления.

Ему грозит длительный срок тюремного заключения. Возможно, в связи со смертью одной из жертв резни, обвинение будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

По версии следствия, рано утром 30 июня в квартире дома по проспекту Обуховской обороны, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю жену, 16-летнего сына и 12-летнюю дочь. Вызванные соседями сотрудники полиции задержали злоумышленника.

«От полученных повреждений женщина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга, а детям продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь <…> Расследование уголовного дела продолжается», — отмечает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным детского омбудсмена Санкт-Петербурга, пострадавшего юношу перевели из реанимации в палату: его рана оказалась не проникающей, задето плечо и лопатка. Девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

«Вся семья проживала в одной комнате коммунальной квартиры, куда вселилась около года назад. Семья благополучная, на учете в органах опеки не состояла», — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.