Рим, 1 июля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Беженцы, проживающие в лагере в городке Кона, в пригороде Венеции, перекрыли доступ к приёмному центру. Как сообщает Corriere della Sera со ссылкой на свои источники, беспорядки начались тогда, когда беженцы узнали о приезде еще 100 человек.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

Мигранты, таким образом, заблокировал въезд автобусу, который перевозил вновь прибывших, а также сопровождающий персонал. «Здесь больше нет мест», — кричали они.

Потребовалось вмешательство префектуры: заместитель префекта переговорил с протестующими, чтобы успокоить. Как сообщает издание, вечером 30 июня первая группа из пятнадцати человек покинула приемный центр на борту автобуса.

«Правительство полностью игнорировало свое обещание, министр Миннити (глава МВД — прим. ИА REGNUM ) три месяца назад обещал закрыть центр, а вместо этого беженцы продолжают приезжать», — заявил мэр города Кона Альберто Панфилио, который также принял участие в переговорах с восставшими беженцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беженцы из Ливии не перестают прибывать в Италию. За последние пять дней в Италию прибыли около 15 000 беженцев.

Глава правительства Паоло Джентилони просит у ЕС конкретной помощи, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил «героизм Италии и Греции» и пообещал, что ЕС увеличит финансирование для решение проблемы размещения мигрантов.