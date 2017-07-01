Донецк, 1 июля, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Киевские власти снова показали свою некомпетентность в оценке ситуации в Донбассе, знании гидрогеологии, истории региона и шахтного дела. Об этом заявил сегодня, 1 июля, председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань корреспондентам донецких СМИ.

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Как сообщило ИА REGNUM вчера, 30 июня, член украинского правительства, заместитель министра по так называемым вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что жителей Донбасса необходимо переселить из-за экологической ситуации.

По его мнению, жить в регионе следующие 10 лет будет невозможно из-за повышения уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт. Кроме того, по его данным, уже отмечается опасное превышение норм в 8 раз в уровнях минерализации воды Северского Донца.Читайте также: Киевские власти угрожают населению Донбасса экологической катастрофой

«Думается, что господин Тука далек от таких профессиональных «мелочей», в которые нужно вникать и анализировать. Куда проще придумать яркую картинку «катастрофы», — отметил представитель ДНР.

По словам эксперта, украинские власти, предрекая Донбассу скорую экологическую катастрофу, показывают «лишь отсутствие базовых знаний в гидрогеологии». Кишкань пояснил, что в ДНР сейчас есть 24 шахты с действующими водоотливными комплексами, в их числе — работающие и находящиеся под ликвидацией. При этом только пять имеют сброс шахтных вод в бассейн Северского Донца.

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«Если бы даже вся шахтная вода сбрасывалась в бассейн Северского Донца, да что там — если бы Донец питался полностью шахтными водами двух республик, что абсолютно невозможно по сугубо географическим и геологическим причинам, его минерализация не могла никак достичь названной «экспертом» величины», — рассказал председатель экологического комитета. По его мнению, украинская сторона специально нагнетает панику и малокомпетентна в экологических вопросах.